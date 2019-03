Segunda-feira tem previsÃ£o de sol e pancadas de chuvas durante a tarde

O dia amanheceu com céu aberto e ensolarado, a previsão aponta tempo estável e chuva em pontos isolados na parte da tarde, na capital e no estado. O sol predomina em boa parte do MS nos próximos dias.

Segundo Instituto Nacional Meteorologia (Inmet), a temperatura está subindo aos poucos, trazendo forte calor e mormaço nesses dias de carnaval. Em campo grande a mínima é de 19ºC e a máxima é 31ºC, já no estado fica na casa dos 18ºC a 34ºC.

