Previsão de mais chuvas em Campo Grande até quinta

Depois de vários dias de calor, Campo Grande agora terá muita chuva até a próxima quinta-feira (28), é o que aponta a meteorogista e coordenadora do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), Franciane Rodrigues.

Segundo a meteorologista, até as 15h desta terça-feira (26), a estação meteorológica do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) registrou 47,6 mm de chuva na capital sul-mato-grossense. Choveu muito, também, em todas as regiões do estado com acumulados expressivos causando alagamentos.

No interior, a previsão é de mais chuva também até quinta com risco de temporais em todas as áreas do estado.

