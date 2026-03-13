Chuvas podem dar trÃ©gua a partir desta sexta em Mato Grosso do Sul

O tempo instável e as chuvas devem começar a dar trégua a partir desta sexta-feira, dia 13, quando as temperaturas máximas podem voltar a subir gradualmente em grande parte de Mato Grosso do Sul.

No entanto, a meteorologia não descarta totalmente a possibilidade das chuvas aparecerem ao longo do dia. Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), há previsão de acumulados significativos de chuva, que podem ultrapassar os 40 a 50 mm em 24 horas.

De forma pontual, não se descartam chuvas mais intensas e tempestades, que podem vir acompanhadas de descargas elétricas atmosféricas e rajadas de vento.

Em relação às temperaturas, as regiões sul, cone-sul e a Grande Dourados terão mínimas de 20°C e máximas podendo chegar a 30°C. Enquanto a região pantaneira e sudoeste terão mínimas de 23°C e máximas de 32°C.

Já no norte do estado, a previsão aponta mínima de 20°C e máxima de 30°C. Para o bolsão e o leste de Mato Grosso do Sul, as mínimas ficarão em 23°C e a máxima deve chegar a 30°C, enquanto Campo Grande terá mínima de 20°C e máxima de até 27°C.

