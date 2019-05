Ciclone atinge Índia; 1,2 milhão de pessoas vão para abrigos

Priscilla Porangaba, com informações da Agência Brasil

A Índia oriental foi atingida pelo Ciclone Fani com uma tempestade de grau 5, e ventos que chegaram a 205 km/h nesta sexta-feira (3). As autoridades indianas retiraram cerca de 1,2 milhão de pessoas das zonas baixas de Odisha e levadas para abrigos.

Segundo informações do Departamento de Metodologia da Índia o ciclone, "extremamente severo", atingiu o estado costeiro de Odisha, na Baía de Bengala, por volta das 8h.

O Comissário Especial de Socorro de Odisha, Bishnupada Sethi, afirmou que as comunicações foram interrompidas em algumas áreas. Não foram registrados mortos ou feridos.

O Fani é a tempestade mais violenta desde 1999, quando um ciclone matou cerca de 10 mil pessoas e devastou grande parte de Odisha.

Em outubro do ano passado, a passagem do Ciclone Titli provocou a morte a 60 pessoas no mesmo estado.

