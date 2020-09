Com onda de calor no MS, temperatura máxima deve chegar a 39°C

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), emitiu um aviso nesta sexta-feira (25), sobre o perigo de uma onde de calor que deve afetar Mato Grosso do Sul.

A previsão é de céu claro a parcialmente nublado em todas as regiões e sem expectativa de chuva no Estado, com a umidade relativa do ar baixa à tarde em estado de alerta à saúde, especialmente nos setores noroeste, norte e bolsão.

Previsão de onda de calor no Estado

As temperaturas em Mato Grosso do Sul poderão variar entre de 16 °C a 39 °C.

Na capital dia será claro e marcado por névoa seca, por isso se previna, beba bastante água e não se exponha ao sol por período prolongado das 10h às 16h. A temperatura máxima pode chagar a 35°C e mínima está estimada em 20 °C.

Veja abaixo como fica o tempo em algumas regiões:

