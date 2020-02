Defesa Civil alerta ventos de até 100km/h

A Coordenadoria Estadual de Defesa Civil de Mato Grosso do Sul emitiu um alerta nos celulares na tarde desta terça-feira (11) sobre risco de fortes chuvas e ventania de até 100 quilômetros por hora.

A mensagem foi enviada por mensagem de texto aos números cadastrados. No SMS alerta chuvas intensas na região leste, oeste e norte do Estado.

Existe também alto risco de corte de energia elétrica por conta dos fortes ventos, que tendem a derrubar árvores e galhos. Além de alagamentos e descargas elétricas.

Moradores de Água Clara, Aparecida Do Taboado, Bandeirantes, Brasilândia, Camapuã, Campo Grande, Cassilândia, Chapadão Do Sul, Inocência, Jaraguari, Paranaíba, Paraíso Das Águas, Ribas Do Rio Pardo, Santa Rita Do Pardo, Selvíria e Três Lagoas devem ficar atentos ao mau tempo.

Para fazer parte do grupo e receber esses alertas basta enviar o seu CEP para o número 40199.

Deixe seu Comentário

Leia Também