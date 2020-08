Demorou, mas chegou! Chuva e trovoadas assustam campo-grandenses

Priscilla Porangaba, com informações do Inmet

Demorou, mas chegou, chuva com trovoadas já são registradas em diferentes bairros de Campo Grande neste sábado (15).

Conforme previsto pelo Instituto de Meteorologia (Inmet), o tempo mais úmido e fresco já era esperado.

Os campo-grandenses estão há mais de 30 dias com período de estiagem na cidade.

Na maioria das regiões há registro de garoa e chuva fraca, mas a expectativa é de que a intensidade aumente nas próximas horas, já que em outros pontos, como no Jardim Macaúbas, os ventos já são fortes.

A Defesa Civil, inclusive, emitiu alerta de tempestade para a Capital.

A previsão do Cemtec e? de ce?u nublado a parcialmente nublado em todas as regio?es com possibilidade para pancadas de chuva nos setores sul e sudoeste do Estado.

A umidade relativa do ar melhora nas regio?es sudoeste e sul, pore?m nas demais a?reas do Estado ainda continuara? baixa a? tarde em estado de atenc?a?o a? sau?de variac?a?o entre 25% a 85%. Vento fraco a moderado em todas as regio?es do Estado.

As temperaturas em Mato Grosso do Sul podera?o variar entre de 18 °C a 37 °C e na capital variac?a?o esta? estimada em 25 °C a 36 °

