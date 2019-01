Dia tem céu ensolarado e queda no calor em Campo Grande

A quinta-feira amanheceu ensolarada e com céu encoberto com poucas nuvens. A possibilidade de fortes pancadas de chuvas ficam concentradas no centro e leste do estado, diminuindo a intensidade do mormaço e do calor.

As temperaturas devem começar cair a partir de hoje (24), e voltam a subir apenas no domingo. Na capital, a mínima é 23º e máxima 33º. Já em todo estado, fica na casa dos 22ºC a 36ºC.

