Domingo será de sol na capital pela manhã e céu nublado ao longo do dia, diz Inmet

Altas temperaturas podem chagar neste domingo (1), na capital, com umidade do ar próximo dos 20%. No final da tarde o tempo fica nublado em todo o estado, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Em Campo Grande a máxima chega aos 32ºC e a mínima fica em 20ºC, com céu parcialmente nublado.

No interior do Mato Grosso do Sul o tempo pode ser nublado com pancadas de chuva a máxima pode chegar aos 37ºC e a mínima é de 15ºC. Podendo haver pancadas de chuva isolada no sul, sudeste e centro-leste do estado.

