Feriado do trabalhador será de tempo nublado e chuva

A quarta-feira (1º) amanheceu com céu nublado e chuvoso, proporcionando um clima agradável para quem deseja fica em casa neste feriado. A instabilidade aumenta e as pancadas de chuvas podem ser mais fortes na parte da tarde, em todo estado.

Segundo informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as temperaturas sofrem uma leve queda, deixando o clima ameno no decorrer dos dias. Em Campo Grande, a mínima é 21ºC e máxima de 26ºC. Já no estado fica na casa dos 18ºC a 31ºC.

