Feriado será de sol em Mato Grosso do Sul

O feriado da independência será de tempo firme em Mato Grosso do Sul. As condições para esta segunda-feira (7) são de tempo claro a parcialmente nublado em todas as áreas.

Umidade do ar estará baixa especialmente durante à tarde. A variação está estimada entre 80% a 15%, considerado estado de alerta a saúde pela Organização Mundial de Saúde (OMS).

A recomendação é ingerir bastante líquido, umidificar ambientes, fazer refeições leves, redobrar atenção com idosos e crianças, evitar exposição ao sol.

O dia será marcado por uma grande amplitude térmica. Conforme o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos, a variação de temperatura para este dia está estimada entre 16°C a 39°C. Confira abaixo a previsão para algumas cidades do Estado.

Campo Grande: 23°C e 37°C

Dourados: 18°C e 31°C

Três Lagoas: 24°C e 38°C

Corumbá: 20°C e 41°C

Deixe seu Comentário

Leia Também