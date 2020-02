Fevereiro começa com chuvas intensas na capital

Saiba Mais Clima Fim de semana vem com risco de alagamentos devidos às chuvas

A cidade morena amanheceu neste sábado (1º) com tempo fechado e chuvas contínuas, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (INme), a previsão é de que o tempo continue instável durante todo o final de semana no Mato Grosso do Sul.

Em Campo Grande o clima deve permanecer ameno, com mínima de 22°C e máxima de 30°C. A previsão é de pancadas de chuvas e trovoadas com ventos moderados vindos do norte e noroeste do Estado.

Para o interior do MS está previsto períodos parciais de chuva, com pancadas mais fortes no oeste e sul do Estado. A temperatura máxima pode chegar a 35°C e a mínima fica em 18°C, com tendência de entrar em declínio.



A coordenadora do Centro de Monitoramento do Tempo e Clima (Cemtec-MS), Franciane Rodrigues alerta para uma atenção às possíveis condições adversas no tempo que podem ocorrer, como chuvas intensas, ventos fortes e raios.

Como os volumes estimados estão altos, atenção a possíveis alagamentos, enxurradas e transtornos à população que possam eventualmente ocorrer nos municípios.

