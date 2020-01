Fim de semana vem com risco de alagamentos devidos às chuvas

A presença de cavados, baixas pressões alongadas na atmosfera, e o aquecimento diurno deixará o tempo bastante instável no final de semana em Mato Grosso do Sul.

Segundo informações da coordenadora do Centro de Monitoramento do Tempo e Clima (Cemtec-MS), Franciane Rodriguesprevisão é de céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Há possibilidade de chuva forte nas regiões oeste, sul e nordeste do Estado.

A coordenadora ainda alerta para uma atenção às possíveis condições adversas no tempo que podem ocorrer, como chuvas intensas, ventos fortes e raios.

Como os volumes estimados estão altos, atenção a possíveis alagamentos, enxurradas e transtornos à população que possam eventualmente ocorrer nos municípios. As temperaturas no estado podem variar entre 18 °C a 36 °C.

Para Campo Grande, a previsão é de temperaturas entre 20 °C a 33 °C, com tendência de elevação.

Para entender

Aquecimento diurno é quando a radiação que manterá as temperaturas elevadas devido a posição da terra em relação ao sol, num solstício de verão.

