Fique atento, umidade do ar é de 55%, diz Inmet

Segundo informações do Instituto de Meteorologia (Inmet), a semana começa com céu claro a parcialmente nublado com névoa seca e baixa umidade do ar à tarde na capital sul-mato-grossense.

Ainda de acordo com o Inmet, nesta segunda-feira (29) os termômetros registram temperatura máxima de 30ºC, já a mínima fica em 17ºC.

A umidade relativa do ar máxima é de 55%, o que inspira alguns cuidados, já que é possível sentir o tempo mais seco.

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), a umidade relativa do ar ideal é entre 50% e 80%. E somente quando os níveis estão entre 20% e 30% é que as regiões entram em estado de atenção.

Confira algumas dicas para umidificar o ar em casa e aliviar os problemas respiratórios causados pela queda da umidade do ar.

1. Beba bastante água. Um copo (200 ml) a cada duas horas é o ideal.

2. Toalhas úmidas ou recipientes com água pelos ambientes da casa ajudam nos dias extremamente secos.

3. Lave o nariz e os olhos com soro fisiológico pelo menos três vezes ao dia. Atenção: água da torneira não adianta, pois não é pura e contém cloro, o que irrita ainda mais as narinas.

4. Use hidratante para a pele ao acordar e na hora de ir dormir.

5. Para evitar rachadura nos lábios, principalmente se for ficar ao ar livre durante algum tempo, não se esqueça da boa e velha manteiga de cacau: é barata e infalível.

6. Evite fazer exercícios físicos entre as 10h e às 16h.

7. Finalmente, mas não menos importante, considere a compra de um bom umidificador de ar portátil para a casa.

