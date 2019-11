Inmet avisa para possibilidade de chuvas nesta terça-feira

Saiba Mais Clima Inmet alerta para baixa umidade do ar e máxima de 35ºC na capital

A previsão do tempo para esta terça-feira (26), no Mato Grosso do Sul, é de convergência de ventos úmidos e quentes, promovendo pancadas de chuva e trovoadas em todas as mesorregiões do Estado, Centro-Norte, Leste, Pantanal e Sudoeste.

Em Campo Grande a previsão é que a temperatura máxima possa chegar a 32°C, enquanto a mínima fica na casa dos 23°C. Tempo fica nublado com possibilidade de chuva forte principalmente a tarde.

Para o interior do MS máxima pode chegar a 36°C e mínima fica em 20°C com tempo nublado com pancadas de chuva e trovoadas, o que provoca o aumento da umidade do ar que fica entre 50% a 90% fora da zona de risco para a saúde da população.

A região pantaneira amanhace com céu aberto, mas previsão é de declínio na temperatura, possibilitando pancadas de chuva forte e ventos moderados vindos do Norte e Noroeste do Estado.

