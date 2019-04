Inmet prevê tempo nublado e chuva isolada a tarde, na capital

As temperaturas subiram na capital sul-mato-grossense, mas o tempo deve ser parcialmente nublado a nublado com chuva isolada à tarde nesta quarta-feira (24), segundo informações do Instituto de Meteorologia (Inmet).

Ainda de acordo com o instituto, os termômetros registram temperatura máxima de 29ºC, e a mínima não deve ultrapassar os 19ºC. A umidade relativa do ar máxima é de 90%.

No noroeste, centro-oeste, sudoeste e sul do estado, o instituto prevê tempo nublado a parcialmente nublado com pancadas de chuva isolada.

Nas demais áreas do estado o tempo fica parcialmente nublado.

