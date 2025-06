Inverno começa com clima próximo da média histórica; saiba o que esperar da estação

Carla Andréa, com g1

O inverno de 2025 começou oficialmente às 22h42 (horário de Mato Grosso do Sul) desta sexta-feira (20) e traz mudanças importantes em relação aos últimos anos.

De acordo com meteorologistas, a estação deve apresentar um comportamento mais próximo da normalidade climática, com temperaturas mais baixas, chuvas distribuídas de forma mais típica para o período e dias mais curtos.

Os primeiros dias da estação já mostrarão esse novo padrão: uma frente fria avança sobre o país, levando chuva e frio para grande parte das regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste e até parte do Norte.

A expectativa é de que os próximos dias registrem as temperaturas mais baixas do ano em diversas capitais dessas regiões.

Um inverno "mais normal"

Segundo a Climatempo, o principal fator que contribui para esse retorno a padrões mais tradicionais é a neutralidade climática no Oceano Pacífico. Ou seja, não há influência direta nem do fenômeno El Niño, nem do La Niña.

Essa estabilidade ajuda a manter o regime de temperaturas e chuvas mais previsível. Além disso, o aquecimento do Atlântico Tropical deve deslocar a Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) para o norte mais rapidamente, provocando o fim precoce do período chuvoso em áreas do Norte e Nordeste.

Previsão geral para a estação

O inverno de 2025 vai até às 14h19 do dia 22 de setembro. A previsão é de uma estação com temperaturas dentro ou ligeiramente acima da média, mas sem extremos prolongados.

A chuva deve se concentrar, principalmente, nas faixas litorâneas do Sudeste e Nordeste, com atuação de frentes frias oceânicas mais intensas. Já no Centro-Sul, a tendência é de chuvas abaixo da média.

Julho

Temperaturas acima da média, mas com grande variabilidade térmica;

Possibilidade de dias muito quentes seguidos por quedas acentuadas de temperatura;

Frio mais marcante no Sul e Sudeste, sem longos períodos de frio intenso;

Chuvas concentradas no litoral; interior do país, incluindo MS, MT e GO, deve registrar calor.

Agosto

Frentes frias mais intensas no Centro-Sul, com chuvas entre a média e ligeiramente acima da média;

Regiões do interior devem ter temperaturas acima da média, com possibilidade de onda de calor;

Sul e Sudeste tendem a registrar temperaturas abaixo da média;

Mês seco no norte da Região Norte.

Setembro

Temperaturas um pouco acima da média no Centro-Oeste e Norte;

Chuvas devem aumentar no sul da Amazônia;

No Sul, chuvas abaixo da média; no Sudeste e Centro-Oeste, dentro da média ou ligeiramente acima;

Norte do país deve seguir com clima seco e chuvas irregulares.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também