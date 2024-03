'Não esquece a janela aberta, vizinha': Chuvas devem continuar até sexta na Capital

Saiba Mais Clima Levou guarda-chuva? Resto do dia deve ser de chuva na Capital

Chuva, de quase 40 minutos, causou alagamentos em alguns pontos de Campo Grande durante a tarde desta quarta-feira (6). Como foram precipitações isoladas, alguns pontos da cidade ficaram sem ver uma ‘gotinha d’água’. As chuvas devem continuar até sexta-feira em Mato Grosso do Sul.

Conforme as informações repassadas pelo meteorologista Natálio Abrahão, por conta da chuva as temperaturas caíram de 32,5°C para 27°C na Capital, já dando uma amenizada no calorão que vem rondando os campo-grandenses.

Já quando o assunto é quantidade, ele especifica que alguns locais da cidade não tiveram chuvas. Porém, em outros pontos, choveu até 32,5 mm e causou inundações.

Ainda conforme o meteorologista, as pancadas devem continuar até a sexta-feira. “Estou avaliando o estado todo e essas chuvas vão continuar amanhã e sexta feira”, finalizou Natálio em conversa com o JD1.

Outras localidades – A chuva também atingiu o interior de Mato Grosso do Sul. Em Sonora, segundo a checagem do meteorologista, choveu cerca de 43 mm.

Na cidade de Três Lagoas o acumulado chegou a 25,2mm. Enquanto em Bataguassu não passou de 11,4mm.

Com risco de inundação, por conta da cheia do Rio Aquidauana que vem subindo, muita chuva tem sido registrada, sendo que hoje caiu cerca de 15,8 mm.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Saiba Mais Clima Levou guarda-chuva? Resto do dia deve ser de chuva na Capital

Deixe seu Comentário

Leia Também