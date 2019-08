O Sábado na capital será de sol e ventos secos, podendo garoar à tarde, segundo Inmet

O sol predomina neste sábado (31), apesar do céu ficar parcialmente nublado, em Campo Grande, o clima será seco e umidade do ar fica próximo dos 15%. Segundo informações do Instituto de Meteorologia (Inmet).



Ainda de acordo com o instituto, a temperatura máxima pode chegar a 35ºC e a temperatura mínima deve ficar em 23ºC. Com rajadas de vento fraco durante a tarde.

No interior do Mato Grosso do Sul clima permanecerá nublado com possíveis pancadas de chuva. A temperatura máxima será de 38ºC e a mínima de 19ºC

