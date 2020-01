Previsão é de chuva na capital com aviso do Inmet de perigo potencial

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), prevê aumento na cobertura de nuvens, pancadas de chuva e umidade neste sábado (18), para o Estado de Mato Grosso do Sul.

Em Campo Grande, tempo será parcialmente nublado com possibilidade de chuvas isoladas à tarde, e rajadas de vento fraco, e com aparição de uma névoa úmida à noite. A temperatura máxima na capital pode chegar a 31°C e a mínima fica em 22°C na cidade.

Para o Estado, uma frente fria aumentou a convergência de umidade, disparando chuvas fortes em algumas localidades, tais como noroeste de MS. A umidade relativa do ar estará alta com variação entre 45% a 95%. As temperaturas podem variar entre de 18°C a 36°C.

Aviso

O Inmet divulgou aviso meteorológico de perigo potencial devido às chuvas intensas que tiveram início na quinta-feira (16), e tem previsão para acabar hoje, e atinge principalmente as regiões leste, centro-norte, sul, sudoeste e Pantanal.

Instruções emitidas pelo Inmet:

- Em caso de rajadas de vento: (não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda).

- Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

- Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

