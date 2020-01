Previsão é tempo instável para o final de semana

Tempo instável são as condições para o final de semana, entre o final deste sábado (11) e o decorrer do domingo (12) a chuva será generalizada sobre o estado segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Sol entre nuvens e pancadas de chuva com trovoadas isoladas determinam o tempo nos próximos dias. Temperaturas elevadas para este sábado, e em leve declínio de domingo para segunda-feira.

Para a capital é previsto que a máxima chegue a 32°C, e a mínima em 23°C, com rajadas de vento fraco vindos do norte e sul do Estado. A chuva é esparsa e dura o dia todo. Umidade do ar varia de 55% a 95%, estando fora da área de risco à saúde.

