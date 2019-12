Nesta sexta, tempo será nublado com pancadas de chuvas isoladas

Saiba Mais Clima Após feriado natalino, MS terá tempo nublado e pancadas de chuva

A previsão do tempo para esta sexta-feira (27) é com possibilidades de pancadas de chuva com trovoadas isoladas, na região do norte do Pantanal e do centro-norte do Mato Grosso do Sul. Nas demais áreas do Estado, o sol aparece entre nuvens, e ocorrerão pancadas de chuva.

Em Campo Grande, tempo será parcialmente nublado com pancadas de chuva isolada à tarde. A máxima na capital pode chegar a 33°C e a mínima fica na casa dos 22°C, com rajadas de vento fraco vindos do norte e do noroeste.

Para o interior do Estado, temperatura máxima é de 36°C e mínima deve ficar em 21°C. Pode chover em áreas isoladas no período da tarde. Entretanto, no sudeste do estado, áreas próximas à divisa do PR o tempo estará mais firme, o sol aparece entre poucas nuvens e a possibilidade de chuva é pequena.

Umidade do ar em todo o MS varia de 35% a 95%, e não apresenta risco a saúde da população.

