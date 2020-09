Primavera começa com chuva isolada e máxima de 27°C na capital

As chuvas devem continuar nesta terça-feira (22), em Campo Grande e em todo o Estado, de acordo com a previsão do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec-MS).

A previsão é de céu parcialmente nublado a nublado com expectativa para pancadas de chuva isolada e de fraca intensidade nas regiões pantaneira, norte, bolsão e central.

Em Campo Grande, a previsão do Cemtec é de que a temperatura máxima não passe dos 27°C ao longo do dia, e a mínima pode chegar a 18°C principalmente a noite. A capital terá pancadas de chuva isolada e trovoadas.

No interior do MS, dia terá vento fraco a moderado em todas as regiões, as temperaturas poderão variar entre de 14 °C a 33 °C. Algumas cidades da região sudoeste terão as temperaturas mais baixas. Confira no mapa abaixo:





Deixe seu Comentário

Leia Também