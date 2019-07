Quarta-feira terá temperatuta máxima de 30ºC e umidade de 60%

Priscilla Porangaba, com informações da assessoria

A quarta-feira (24) começa com céu claro a parcialmente nublado com névoa seca e baixa umidade de ar à tarde em Campo Grande, segundo informações do Instituto de Meteorologia (Inmet).

A umidade relativa do ar máxima é de 60%, o que ainda não oferece riscos à saúde da população, mas que exige cuidados com a saúde, já que é possível sentir a diferença no clima.

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), a umidade relativa do ar ideal é entre 50% e 80%. E somente quando os níveis estão entre 20% e 30% é que as regiões entram em estado de atenção.

Os termômetros devem registrar temperatura máxima de 30°C e a temperatura mínima deve ficar em 17°C, conforme o Inmet.

