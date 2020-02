Sábado de sol pode registrar 32°C na capital

A previsão do tempo para todo o Estado do Mato Grosso do Sul neste sábado (15), é de sol entre nuvens com clima quente durante o dia, porém com alta umidade doa ar, e com previsão com pancas de chuva de verão, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Em Campo Grande, previsão é de tempo parcialmente nublado durante o dia todo, com probabilidade de pancadas de chuva isolada à tarde. A temperatura máxima pode chagar a 32°C, enquanto a mínima fica em 23ºC. A umidade do ar na capital varia de 65% a 90% estando fora da zona de risco e ideal para a saúde respiratória.

Para o Estado, temperaturas ficarão estáveis e podem chegar a 36°C de máxima e a atingir mínima de 20°C. Há possibilidade de chuva fraca nas regiões Pantanal, sul, sudoeste e leste. A umidade relativa do ar estará alta com variação entre 45% a 95%.

Já na região centro-norte do Estado, está previsto pancadas de chuva isoladas acompanhadas de rajadas de vento.

