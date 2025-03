SÃ¡bado serÃ¡ de sol com possibilidade de chuvas locais

A previsão indica tempo com sol e variação de nebulosidade neste sábado (22), conforme o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), com possibilidade de chuvas de intensidade fraca a moderada em Mato Grosso do Sul.

A previsão não descarta chuvas mais intensas e tempestades acompanhadas de raios, rajadas de vento e eventual queda de granizo pontualmente. São previstos acumulados significativos de chuvas acima de 40 mm em 24h, com destaque nas regiões central, sul, sudoeste, sudeste e pantaneira.

Já as temperaturas não devem cair, com máximas chegando a 36°C no Estado. Em Campo Grande, valores não devem passar dos 33°C.

