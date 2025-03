Segunda amanhece nublado e promessa de dia quente em Campo Grande

Campo Grande amanheceu com um tempo mais nublado e ameno nesta segunda-feira (10). Mas engana-se quem imagina que o decorrer do dia continuará nesse formato.

Isso porque a meteorologia aponta que com o passar do tempo, a tendência é que o sol apareça com maior intensidade e eleve a temperatura máxima, podendo ultrapassar a casa dos 30°C.

Conforme o Climatempo e o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), o clima desta segunda deve ficar semelhante com o de domingo, tendo sol e muitas nuvens, com possibilidade de chuva isolada, entre o final da manhã e o início da tarde.

A noite, a situação pode persistir e as chuvas aparecerem com maior frequência.

Não está descartada as chances de pancadas rápidas, mas também temporais.

