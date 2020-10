Segunda terá céu claro e tempo seco que requer cuidados

Mais uma semana começa com onda de calor em Mato Grosso do Sul, e nesta segunda-feira (5), a previsão é de céu claro e sem expectativa de chuva, conforme informações do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec).

Na capital, os campo-grandenses não devem esperar por novidade, pois as altas temperaturas e tempo seco devem continuar. A temperatura máxima pode chegar a 41°C hoje, e a mínima deve chegar a 25°C.

Para todas as demais regiões do Estado, segunda será de sol e céu aberto com a umidade relativa do ar muito baixa à tarde, estimada entre 10% a 50%, considerado estado de alerta com tendência a emergência segundo a Organização Mundial de Saúde.

Atenção

As elevadas temperaturas nos próximos dias poderá causar sintomas como irritação, cansaço durante o dia, dores de cabeça e tontura. Como se proteger do calor

- Ingira pelo menos dois litros de água por dia;

-Use filtro solar com FPS acima de 50, e, se possível, protetor labial com filtro para evitar queimar os lábios;

- Utilize barreiras físicas, como boné, chapéu, óculos de sol e camiseta quando for se expor ao sol;

- Procure ficar em locais ventilados;

- Se possível, não se exponha diretamente ao sol, e evite horários em que o sol está mais forte, especialmente próximo ao meio dia

As temperaturas em Mato Grosso do Sul poderão variar entre de 22 °C a 44 °C, sendo as regiões do leste e pantanal as mais afetadas pelo calor, como mostra o mapa abaixo:

