Semana deve começar com instabilidade no tempo e risco de temporais em MS

Rajadas de vento também podem aparecer com mais frequência durante mudança no clima

23 fevereiro 2026 - 06h50Luiz Vinicius
Tempo amanheceu bastante nublado em Campo GrandeTempo amanheceu bastante nublado em Campo Grande   (Luiz Vinicius)

A última semana de fevereiro deve começar com um clima mais instável e com grandes chances de temporais, mesmo com os termômetros marcando temperaturas acima dos 30°C em boa parte das regiões de Mato Grosso do Sul.

A previsão indica tempo com sol e variação de nebulosidade ao longo do período, com condições favoráveis à ocorrência de pancadas de chuva típicas de verão. Em pontos isolados do Estado, podem ocorrer chuvas intensas e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), os ventos atuam do quadrante norte com velocidades que variam entre 30 e 50 km/h, com possibilidade de rajadas pontuais superiores a 50 km/h.

Em relação às temperaturas, as regiões sul, cone-sul e a Grande Dourados terão mínimas de 21°C e máximas podendo chegar a 35°C. Enquanto a região pantaneira e sudoeste terão mínimas de 23°C e máximas de 36°C.

Já no norte do estado, a previsão aponta mínima de 21°C e máxima de 34°C. Para o bolsão e o leste de Mato Grosso do Sul, as mínimas ficarão em 24°C e a máxima deve chegar a 34°C, enquanto Campo Grande terá mínima de 22°C e máxima de até 30°C.

