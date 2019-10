Semana terá chuva e calorão de até 40°C

A terceira semana de outubro será marcada por pancadas de chuva e calorão que poderá chegar aos 40°C, em algumas cidades de Mato Grosso do Sul.

A chuva ocorre com a chegada de uma frente fria que favorece a formação de nuvem de chuvas. A coordenadora do Centro de Monitoramento do Tempo, do Clima e dos Recursos Hídricos de Mato Grosso do Sul (Cemtec-MS), Franciane Rodrigues, explica que a formação de nuvem de chuva não permitirá que a frente fria se estabeleça no estado, mas, sim que a temperatura permaneça alta.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), na terça-feira (15) as temperaturas estarão amenas no sul, sudoeste e centro-oeste do estado. Nas demais áreas o tempo não estará muito nublado, as pancadas de chuva estarão isoladas e as temperaturas sofrerão apenas um ligeiro declínio. Sendo que no leste e nordeste, continuam elevadas, com névoa seca e baixa umidade no período da tarde.

Na quarta-feira (16) o tempo estará mais seco, as temperaturas da manhã estarão amenas e a tarde se elevam rapidamente; ocorrem pancadas isoladas de chuva no norte e no sul, à tarde. Na quinta-feira (17) as máximas no estado voltam para casa dos 40°C, sendo 36°C em Campo Grande; devido ao calor e a umidade, podem ocorrer pancadas isoladas de chuva a partir da tarde.

Já na sexta-feira (18) as temperaturas estarão muito elevadas em todo o estado. Ocorrerão pancadas de chuva com trovoadas isoladas à tarde, exceto no nordeste.

