Temperatura mínima pode chegar a 12°C neste sábado

A previsão do tempo para este sábado (16), no Mato Grosso do Sul é de céu parcialmente nublado a claro nas regiões norte e nordeste. Já na capital, uma leve névoa seca pode fazer os campo-grandenses tirarem alguns casacos do armário.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), em Campo Grande clima pode ficar um pouco mais frio, com máxima de 24°C e mínima de 12°C, com queda de temperatura principalmente na madrugada.

As temperaturas em Mato Grosso do Sul poderão variar entre de 7 °C a 29°C, com a presença de uma névoa seca que pode atingir as regiões sul, sudoeste e Pantanal, durante a tarde.

A umidade relativa do ar ficará baixa à tarde em estado de atenção com variação estimada ao longo do dia entre 30% a 95%.

Confira o clima tempo em cada região do Estado:





Deixe seu Comentário

Leia Também