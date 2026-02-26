Menu
Menu Busca quinta, 26 de fevereiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Gov Dá para chegar lá - Fev25
Clima

Temperaturas amenas pela manhã e clima estável ditam a quinta-feira em MS

Tempo muda em razão da atuação de um ciclone extratropical

26 fevereiro 2026 - 06h50Luiz Vinicius     atualizado em 26/02/2026 às 06h50
Clima de sol em Campo GrandeClima de sol em Campo Grande   (Luiz Vinicius)

As recentes chuvas em Mato Grosso do Sul devem dar uma pequena trégua ao longo desta quinta-feira, dia 26, com a possibilidade de um clima mais estável com a atuação de um ciclone extratropical.

A previsão indica um tempo mais firme, com sol e variação de nebulosidade, no entanto, isso não descarta totalmente a possibilidade de chuva e, em algumas regiões, a presença de tempestades.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), o ciclone extratropical se forma na altura do oceano Atlântico Sul e impulsiona um sistema de alta pressão atmosférica pós-frontal, que favorece o tempo mais seco aliado a temperaturas mais amenas ao amanhecer.

Em relação às temperaturas, as regiões sul, cone-sul e a Grande Dourados terão mínimas de 18°C e máximas podendo chegar a 29°C. Enquanto a região pantaneira e sudoeste terão mínimas de 22°C e máximas de 34°C.

Já no norte do estado, a previsão aponta mínima de 21°C e máxima de 30°C. Para o bolsão e o leste de Mato Grosso do Sul, as mínimas ficarão em 23°C e a máxima deve chegar a 33°C, enquanto Campo Grande terá mínima de 19°C e máxima de até 31°C.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Dia amanheceu bastante nublado e com chuva em Campo Grande
Clima
Instabilidade persiste e quarta-feira deve ser chuvosa em Mato Grosso do Sul
Fumacê em Campo Grande
Cidade
Tá na rota? Fumacê percorre três bairros nesta terça
Cidade mineira foi bastante afetada pelas chuvas
Brasil
Com 22 mortes, Governo federal reconhece estado de calamidade em Juiz de Fora
Tempo amanheceu nublado e até rolou chuva na madrugada em Campo Grande
Clima
Temperaturas ficam amenas com auxílio de frente fria e terça pode ter chuvas em MS
Tempo amanheceu bastante nublado em Campo Grande
Clima
Semana deve começar com instabilidade no tempo e risco de temporais em MS
Sol apareceu, mas tempo amanheceu com várias nuvens
Clima
Domingo será de muito sol, calor e previsão de tempestade em Mato Grosso do Sul
Inmet emite alerta de tempestade para três regiões de MS
Clima
Inmet emite alerta de tempestade para três regiões de MS
Tempo amanheceu metade nublado e metade sol em Campo Grande
Clima
Calorão não impede previsão de tempestade para este sábado em Mato Grosso do Sul
Céu amanheceu meio nublado, mas com sol
Clima
MS vive misto de calor intenso e umidade baixa com risco de temporal nesta sexta
Campo Grande amanheceu com céu nublado novamente
Clima
Instabilidade no tempo aparece mesmo com temperaturas de 38°C nesta quinta em MS

Mais Lidas

Lula
Política
Lula deve vir para a COP15 Pantanal, em Campo Grande
Lula desembarcou na Ásia no último dia 18 e cumpriu agendas na Índia e na Coreia do Sul. Ainda nesta terça-feira, a comitiva presidencial embarca de volta para Brasília.
Brasil
Lula se reuniu com presidente dos Emirados Árabes Unidos
Controle de Zoonoses (CCZ) / Campo Grande
Polícia
Protetor denuncia à Polícia 'extermínio' de animais saudáveis no CCZ de Campo Grande
Breno Bidon (Corinthians) e Kaio Jorge (Cruzeiro)
Esportes
Cruzeiro e Corinthians se enfrentam hoje; saiba onde assistir