Temperaturas amenas pela manhã e clima estável ditam a quinta-feira em MS

As recentes chuvas em Mato Grosso do Sul devem dar uma pequena trégua ao longo desta quinta-feira, dia 26, com a possibilidade de um clima mais estável com a atuação de um ciclone extratropical.

A previsão indica um tempo mais firme, com sol e variação de nebulosidade, no entanto, isso não descarta totalmente a possibilidade de chuva e, em algumas regiões, a presença de tempestades.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), o ciclone extratropical se forma na altura do oceano Atlântico Sul e impulsiona um sistema de alta pressão atmosférica pós-frontal, que favorece o tempo mais seco aliado a temperaturas mais amenas ao amanhecer.

Em relação às temperaturas, as regiões sul, cone-sul e a Grande Dourados terão mínimas de 18°C e máximas podendo chegar a 29°C. Enquanto a região pantaneira e sudoeste terão mínimas de 22°C e máximas de 34°C.

Já no norte do estado, a previsão aponta mínima de 21°C e máxima de 30°C. Para o bolsão e o leste de Mato Grosso do Sul, as mínimas ficarão em 23°C e a máxima deve chegar a 33°C, enquanto Campo Grande terá mínima de 19°C e máxima de até 31°C.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também