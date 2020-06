Tempo deve “firmar” só depois do dia 10

Os primeiros dez dias de junho deverão ser chuvosos e nublados, como visto desde o início desta semana em Mato Grosso do Sul. O sol pode aparecer, entre nuvens, mas as pancadas de chuvas, aumento de nuvens e leve queda de temperatura devem prevalecer neste período.

A expectativa é que o tempo fique “firme” é a partir do dia 10, segundo a previsão do Centro de Monitoramento do Tempo e Clima de Mato Grosso Do Sul (Cemtec-MS). Entre os dias 10 e 18 não há expectativa de chuva em grande parte do Estado. Neste período a umidade relativa do ar poderá ficar abaixo de 30%, considerando estado de atenção segundo a organização Mundial de Saúde (OMS).

As chuvas se concentrarão apenas na parte sudoeste e sul do Estado entre os dias 13 e 14 de junho com acumulados máximo em até 10 milímetros. Entre os dias 08 a 18 de junho, não há expectativa de frio e as temperaturas voltarão a elevação.

