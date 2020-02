Calor "dá trégua" e tempo fecha na capital

Depois de dias com calor intenso e sensação térmica que se aproximou dos 40ºC, o tempo em Campo Grande fechou no final da tarde desta quarta-feira (19). Já chove em quase todas as regiões da cidade.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) já previa pancadas de chuvas e trovoadas isoladas. A temperatura na capital varia de 24ºC até os 33ºC.

As rajadas de ventos serão moderadas com origem na região norte, noroeste e sudeste de Mato Grosso do Sul. No interior, o tempo também fechou e a previsão aponta chuvas e trovoadas em diversas regiões do Estado.

Para esta quinta-feira (20), o Inmet prevê fortes chuvas no período da tarde em todo o Estado, com temperatura variando dos 21ºC aos 36ºC.

De acordo com o meteorologista Natalio Abrão, as chuvas se intensificaram. Na reigão de Ivinhema choveu 45 milímetros em 50 miutos, causando enchentes na cidade.

Na região das Moreninhas, Coca Cola e Morenão chouveu cerca de 31 mm em menos de 30 minutos de chuva.

Matéria atualizada ás 17h17

