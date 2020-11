Vídeo: Tempo muda e chove na capital

O tempo começou a virar em Campo Grande na tarde desta terça-feira (13), com vento e o céu nublado, chove em pontos isolados.

A previsão de hoje já previa pancadas de chuva para toda a região centro-norte do estado de Mato Grosso do Sul, por conta de uma baixa pressão no oceano com a frente fria em direção ao sul de São Paulo.

As temperaturas em todo o Estado poderão variar entre de 20 °C a 37 °C e na capital variação está estimada em 22 °C a 30 °C.

