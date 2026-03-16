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Clima

Ãšltima semana do verÃ£o comeÃ§a com possÃ­vel retorno das chuvas em MS

No entanto, calor deve predominar nas primeiras horas do dia

16 marÃ§o 2026 - 06h50Vinicius Costa
Sol brilhando e céu azulSol brilhando e cÃ©u azul   (Vinicius Costa)

A estação do verão entra na sua reta final nesta semana e a segunda-feira, dia 16, pode contar com o retorno das chuvas após alguns dias de calor intenso em Mato Grosso do Sul.

O dia deve começar com tempo com sol e variação de nebulosidade, com a umidade relativa do ar ficando entre 20% e 40%. Porém, o tempo pode mudar ao longo do dia.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), há aumento das chances de chuva em grande parte do estado. Essas instabilidades ocorrem devido à combinação de condições típicas de verão, com transporte de calor e umidade, aliado ao aquecimento diurno e à passagem de cavados em médios níveis da atmosfera, que favorecem a formação de áreas de instabilidade.

Em relação às temperaturas, as regiões sul, cone-sul e a Grande Dourados terão mínimas de 20°C e máximas podendo chegar a 33°C. Enquanto a região pantaneira e sudoeste terão mínimas de 24°C e máximas de 36°C.

Já no norte do estado, a previsão aponta mínima de 21°C e máxima de 34°C. Para o bolsão e o leste de Mato Grosso do Sul, as mínimas ficarão em 23°C e a máxima deve chegar a 34°C, enquanto Campo Grande terá mínima de 21°C e máxima de até 31°C.

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