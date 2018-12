Último dia do ano será nublado e chove a tarde, na capital

Nesta segunda-feira (31), último dia do ano, o tempo continua quente e úmido em Campo Grande. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), ocorrem pancadas de chuva com trovoadas a partir do período da tarde, quando o aquecimento é maior.

Na faixa norte de Mato Grosso do Sul, o tempo estará mais nublado e também ocorrem fortes pancadas de chuva com trovoadas; no restante do estado ocorrem pancadas de chuva a partir da tarde.

No centro-oeste e centro-leste do estado, o tempo estará mais firme e as pancadas de chuva da tarde estarão mais isoladas. As pancadas de chuva continuam até quarta-feira.

A mínima para Campo Grande será de 22°C e máxima de 28°C. A mínima em Mato Grosso do Sul é de 21°C e máxima de 31°C.

Deixe seu Comentário

Leia Também