Vem mais chuva aí! Inmet atualiza alerta de chuva intensa para 52 cidades de MS

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) publicou nesta segunda-feira (20), um novo alerta de perigo potencial para chuvas intensas em Mato Grosso do Sul. Dentre as cidades citas estão: Campo Grande, Bonito, Dourados e Ponta Porã.

O alerta laranja é válido até às 10h desta terça-feira (21). Durante este período, o Inmet estima uma chuva entre 30 e 60 mm, além de risco de corte de energia elétrica, queda de galhos e alagamentos.

Os 52 municípios do Estado em alerta são eles: Amambai, Anastácio, Anaurilândia, Angélica, Antônio João, Aquidauana, Aral Moreira, Bandeirantes, Batayporã, Bela Vista, Bodoquena, Bonito, Caarapó, Campo Grande, Corguinho, Corumbá, Deodápolis, Dois Irmãos do Buriti, Douradina, Dourados, Eldorado, Fátima do Sul, Glória de Dourados, Guia Lopes da Laguna, Iguatemi, Itaporã, Itaquiraí, Ivinhema, Jaraguari, Jardim, Jateí, Juti, Ladário, Laguna Carapã, Maracaju, Miranda, Mundo Novo, Naviraí, Nioaque, Nova Alvorada do Sul, Nova Andradina, Novo Horizonte do Sul, Ponta Porã, Porto Murtinho, Ribas do Rio Pardo, Rio Brilhante, Rio Negro, Rio Verde de Mato Grosso, Rochedo, Sidrolândia, Taquarassu, Terenos e Vicentina.

