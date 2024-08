Campo Grande 125 anos: Se exercitar em lugares públicos virou tradição na Capital

Campo Grande é uma das cidades mais arborizada do País. O Parque dos Poderes, região com uma grande área de mata, é convidativo para que a população frequente o local para fazer exercício físico. Considerado um dos principais 'pontos turístico' da Capital, o lugar chama a atenção pela beleza natural. Nesse especial '125 anos de Campo Grande', o JD1 conversou com duas 'amantes' dos parques da Cidade.

Sarah Barbosa - Foto: arquivo pessoal

Frequentadora do Parque das Nações Indígenas desde pequena, a enfermeira Sarah Barbosa, de 24 anos, expandiu e agora também não abre mão de se exercitar no Parque dos Poderes. "Minha família sempre passeou pelo Parque das Nações, então sempre tive esse costume quando criança. Com a chegada das atividades no Parque dos Poderes, criei mais afinidade com o lugar e agora sempre que posso vou correr no fim de semana, que é bem movimentado. Um lugar arejado, sem dúvida um ponto turístico que representa nossa Cidade Morena", contou ela.

Um dos resultados de sempre correr no parque aos domingos pela manhã, foi a primeira medalha da jovem, que participou de uma corrida no início deste ano. "Me preparei bastante aqui no Parque, e quando teve a corrida resolvi me inscrever. Campo Grande nos proporciona isso, lugares para se exercitar, cuidar do bem-estar, andar de 'bike'. Sou apaixonada pelo Parque dos Poderes", finalizou a jovem.

Seguindo no mesmo ritmo, Gabrielli Rodrigues, de 35 anos, ama andar de bicicleta em outro ponto turístico da Capital: a orla do aeroporto da Cidade.

Seguindo um plano de atividades físicas, Gabrielli não deixa de pedalar ou fazer caminhada no local um dia sequer. "Todo santo dia eu tô lá. Já teve vezes que o dia estava mais nublado e eu arrisquei ir, peguei chuva, mas faz parte. É sagrado para mim. Um momento que relaxo, me exercito, olho o movimento na Avenida Duque de Caxias que é super movimentado. E quem nunca parou para ver um avião chegando no aeroporto né?! Isso faz parte da nossa história, é Campo-grandense raiz", brincou ela.

Além desses, Campo Grande tem diversos outros parques bastante frequentados pela população, como o Parque do Sóter, Parque Itanhangá, Belmar Fidalgo, Horto Florestal, Parque Ayrton Senna, Parque Jacques da Luz e Praça Esportiva Elias Gadia. E você, qual desses costuma frequentar? Conte para o JD1!

