Big Fone duplo: o telefone vai tocar de novo no BBB23

Atenção, preste muita atenção! O Big Fone voltará a tocar no BBB 23, agora em duas etapas. Confira os detalhes:

Nesta quarta-feira (1), o Big Fone vai tocar às 17h30 (MS). E qual é a mensagem? Quem atender vai indicar duas pessoas ao Paredão, sendo que todos podem ser indicados. Como de costume, os dois emparedados não jogarão a Prova do Líder de quinta-feira (2).

Já no sábado (4), o Big Fone tocará novamente. E dessa vez, quem atender vai ter que salvar um dos dois indicados do Big Fone de quarta. Se a pessoa já estava emparedada, poderá se salvar, se quiser.

No domingo (5), durante a formação do Paredão, a pessoa salva pelo Big Fone de sábado indicará alguém ao Paredão. Ufa! É muita emoção! Agora será preciso aguardar e ver como será no fim da tarde de hoje (1º).

A dinâmica da semana foi divulgada por Boninho, nas redes sociais. Confira:

