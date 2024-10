Com tripulação 100% feminina, avião rosa pousa na Capital em alusão ao Outubro Rosa

A luta contra o câncer de mama tem unido pessoas, instituições e propósito ao longo dos anos. Em 2024 não está sendo diferente. Dando apoio à causa, a Azul Linhas Aéreas muda de cor, pelo 14º ano consecutivo, para dar início à tradicional campanha, junto do Hospital de Amor.

Neste ano, para abrir oficialmente as ações de conscientização sobre a doença, a companhia decolou com o Embraer E2 pintado de rosa e uma tripulação 100% feminina rumo à unidade de prevenção do HA, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul.

A visita na Capital foi para marcar a abertura oficial da campanha Outubro Rosa, com um evento em uma das 27 unidades do HA, a rede hospitalar que apoia as ações da companhia desde 2017 e é referência nos cuidados com pacientes oncológicos. A escolha da unidade de prevenção de Campo Grande para essa ocasião foi muito simbólica também. Afinal, o mote da campanha da Azul 'Quem se Cuida, Voa Mais Longe', reforça a importância dos exames constantes e preventivos para o combate à doença e para o aumento de mais de 90% nas chances de cura neste tipo de tumor.

Tudo durante o voo foi voltado a campanha, durante o trajeto, a bordo do E2 rosa, os clientes receberam as famosas balinhas da companhia, mas desta vez produzidas em cor-de-rosa.

Conexão Azul Rosa

O projeto já rendeu diversos resultados ao longo dos anos, a Azul consegue oferecer passagens com direito a acompanhante para pacientes de qualquer unidade do Hospital do Amor que precise se deslocar para o tratamento na unidade principal, localizada em Barretos (SP). Desde o início da parceria, o projeto já garantiu mais de 500 passagens e acesso ao tratamento para mais de 200 mulheres no País.

Henrique, Cléber e Antônio

“Nós estamos em 19 estados, especialmente no Centro-Oeste e Norte do Brasil. E é a Azul que nos permite levar essas pacientes do país inteiro para o tratamento e a cura. Essa parceria salva vidas e nos ajuda nessa missão. Essa campanha Outubro Rosa é um modelo de responsabilidade social. Juntos, mais vidas são transformadas. “No Hospital de Amor não existe pacientes, existem pessoas. Assim como não existe doença, mas sim a pessoa. Isso faz total diferença durante tratamento”, ressaltou o diretor do Hospital de Amor, Henrique Prata.

O diretor de Pessoas da Azul, Antonio Dibai, reforçou a importância da parceria. “Temos muito orgulho de fazer parte dessa ação, e continuaremos engajados nessa missão em comum com o Hospital, que, além da 'Conexão Azul Rosa', também permite a realização de mamografias gratuitas em mulheres indicadas por nossos Tripulantes. Por isso tudo, o Outubro Rosa é nosso principal programa social. Levando sempre o nosso lema: quem se cuida voa mais longe”, pontuou.

Vitoriosas

Carla Marmugi

Conhecida como uma das 'vitoriosas' da companhia, Carla Marmugi, de 60 anos, que trabalha na Azul Center integra o grupo de mulheres que trabalham na Azul e já enfrentaram esse tipo de câncer e permanecem em seus cargos e equipes atualmente.

Emocionada, ela fez questão de embarcar para contar um pouco de suas batalhas com o tumor diagnosticado há 3 anos, e que já desapareceu com o tratamento hormonal ao qual é submetida. Carla reforçou a importância da prevenção e dos exames e deu um recado motivador às mulheres. “Com exames e tratamento precoces, as suas chances de cura aumentam em mais de 95%. E é isso que queremos levar para os clientes durante o voo”, reafirmou.

Outubro Rosa apenas começando!

O mês começou a mudar de cor ontem (1º), com um voo internacional (Campinas – Lisboa), também com frota 100% feminina e vestida de rosa. Após o evento de abertura oficial de hoje, na Capital Sul-mato-grossense, outras iniciativas estão previstas. Confira:

Projeto À Flor da Pele - UBA e JPA :Idealizado pelo médico mastologista Cléber Sérgio da Silva, em parceria com a Azul, o projeto oferece um mutirão de reconstrução mamária para pacientes. A Azul apoia o projeto com o transporte dos médicos (16 a 20 médicos por ano), que são voluntários e são deslocados de várias regiões do País.

Em 2024, 45 mulheres passarão pela cirurgia em Uberaba (31 delas) e João Pessoa (14 delas). Segundo o especialista Cléber, o projeto, que está em sua 5ª edição, já realizou 150 reconstruções. “É um orgulho poder trabalhar pela saúde, autoestima e pelo resgate de um pouco, do muito que a doença pode tirar de uma paciente. Todos os parceiros são de extrema importância para mudar a vida dessas mulheres”, disse o médico.

Speeches a bordo das Vitoriosas da Azul: Mensagens a bordo em voos que partem das principais bases da Azul pelo país para reforçar a importância da prevenção aos Clientes. Os speeches são estrelados, neste ano, pelas 12 Vitoriosas – entre elas a Carla Marmugi -- que são Tripulantes da Azul e que, ao longo do mês, voluntariamente, compartilham suas histórias de superação do câncer de mama.

Concurso de Cartas do Hospital de Amor - Próximo Destino: A Viagem em parceria Azul Viagens, no dia 23 de outubro, será para o evento de premiação do Hospital de Amor, para 3 vencedoras do concurso que ganharão pacotes de viagens.

Anjo Rosa em parceria com o Hospital de Amor - Todos os Tripulantes da Azul podem convidar amigas/parentes que não possuem convênio para fazerem mamografia nas unidades do Hospital de Amor espalhadas pelo País sem custo e com rapidez.

Voluntariado Azul - Os mais de 7 mil voluntários entre os Tripulantes da Azul são convidados a arrecadarem lenços de cabelo para as mulheres em tratamento. As doações serão feitas de 1 a 31 deste mês e entregues para o Hospital Hélio Angotti, em Uberaba, no início de novembro.

