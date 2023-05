Confira programação do 1º Festival de Hambúrguer da Capital

Já pode se preparar, porque a programação está no jeito! Ao todo, mais de 30 empresas irão participar do 1º Festival de Hambúrguer de Campo Grande, que começa nesta sexta-feira (26) e segue até domingo (28), na Cidade do Natal. Além dos lanches, o evento terá programação com apresentações musicais e stand up comedy.

Na sexta-feira, o festival terá início às 17h e segue até 23h, com shows de João Carlos e Savala, Pedro Salles e Chicão Castro. Já no sábado, o evento se inicia às 15h, também seguindo té 23h, com Robson Vieira, Gilson & Junior, Dany Cristinne e Banda V12.

Finalizando o evento, domingo será dia de hamburgueiros do MS, stand up Corumbá, Max & Gabriel, Banda do Velho Jack e Mochileiros, começando às 15h e indo até 23h.

Com variedade para todos os gostos, as empresas participantes com hambúrgueres, hotdog e batata frita terão preços tabelados em R$ 20, R$ 25 e R$ 30, para caber no bolso de todo mundo.

Integram a lista: Hambugreria, Burger Pub, Carnivoros, Carlinhos, Bomfim, Classic A, Paulistinha, Maidog, Make Burger, York Sandwich Shop, Dumato, El toro, Ranulfo, Bagual, Bullgueria, Makako, Nabrasa, Cia do lanche, Sabor de mãe, Lanche do Cheff’s, Dimas Burger, Vaca loka, Barna, Bufalo Beef, Tajy, Pé de Vitamina, 067 Vinhos, Cacimba e Bulk cookies.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também