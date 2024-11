Criançada na cozinha! Panetteria realizará oficina gratuita de Biscoitos de Natal

Na Panetteria Nonna, o espírito natalino chegou em forma de sabor e diversão. Uma Oficina de Biscoitos Natalinos acontecerá no dia 23 de novembro, a partir das 9h. Com muito carinho, o momento foi preparado especialmente para as crianças, onde a magia do Natal se encontra com a criatividade e o aprendizado.

Nesta oficina, os pequenos colocarão a mão na massa e se tornarão verdadeiros confeiteiros, decorando biscoitos natalinos com glacê colorido, confeitos e muita imaginação. Além de aprenderem sobre ingredientes e técnicas simples de confeitaria, as crianças poderão vivenciar o valor do trabalho em equipe e a alegria de criar algo especial com suas próprias mãos.

Em cada detalhe, desde o formato dos biscoitos até as cores das coberturas, essa experiência aproxima as crianças do universo da Panetteria Nonna, trazendo um pouquinho da tradição e do amor pela culinária. Ao final, cada criança levará para casa seus biscoitos personalizados, prontos para serem compartilhados com a família.

Esta será mais do que uma oficina, uma oportunidade de criar lembranças inesquecíveis e celebrar o Natal de forma doce e artesanal.

Inscrição

Para se inscrever, basta enviar uma mensagem com o nome da criança, idade, e dados do responsável para o WhatsApp (67) 9 9935-8434.

JD1 Notícias

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp. Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no IOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também