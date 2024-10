Dia das Crianças: Hamburgueiros do MS distribuem lanches para mais de 2 mil crianças

Um dia especial! No último sábado (5), o grupo Hamburgueiros do MS realizou a 3ª ação anual beneficente em celebração ao Dia das Crianças, levando alegria e solidariedade a mais de 2 mil crianças carentes em Campo Grande e Dourados. O evento contou com a participação de diversas hamburguerias.

Na Capital, a ação aconteceu em frente ao Projeto Asas do Futuro, localizado na região do Dom Antônio Barbosa, que atende mais de 400 crianças carentes. Ao todo, cerca de 1.700 hambúrgueres foram distribuídos, além de uma grande variedade de complementos que fizeram do dia, um momento inesquecível para os pequenos.

As crianças puderam desfrutar de refrigerantes, bolo, picolés, kits de doces, além de atividades como brinquedos infláveis, trailer kids, pintura facial, corte de cabelo e uma apresentação emocionante da Bateria Musical do Projeto Livres.

Já em Dourados, o evento foi realizado no Projeto Futpaz, onde 250 crianças foram beneficiadas com hambúrgueres e refrigerantes, doados pelos Hamburgueiros do MS da cidade. A comunidade local também se mobilizou, oferecendo bolo, pipoca, hot dogs e picolés, tornando a ação ainda mais especial.

As duas iniciativas foram celebradas pela comunidade e demonstram a importância de ações como essas, que vão além da comemoração, proporcionando momentos de inclusão para crianças em situação de vulnerabilidade.

Ação em Chapadão do Sul

Mais uma ação beneficente acontece no dia 19 de outubro, mas desta vez em Chapadão do Sul. Lá, 120 crianças serão beneficiadas com a distribuição de hambúrgueres, no período da manhã, na Paróquia São Pedro Apóstolo.

Com o apoio da comunidade e dos parceiros locais, o grupo Hamburgueiros do MS segue firme em sua missão de levar alegria e esperança às crianças de diferentes regiões do Estado.

JD1 Notícias

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp. Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no IOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também