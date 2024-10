DO SUL! Ana Castela também corrige nome de MS e viraliza nas redes sociais

"Gente como a gente". A cantora sertaneja Sul-mato-grossense Ana Castela postou um story em seu perfil no Instagram, nesta terça-feira (1º), corrigindo uma reportagem sobre suas origens.

Com shows marcados em Porto e Lisboa, em Portugal, a cantora saiu em uma reportagem onde o trecho diz: "Ana Castela, estrela de Mato Grosso enche salas em Porto e Lisboa".

Já acostumada com a confusão entre os estados de MT e MS, a cantora agradeceu pela matéria mas não deixou de corrigir o erro no nome do Estado onde nasceu e cresceu. "Ó gente, eu tô no jornal aqui, mas é 'do Sul', hein?", brincou ela nas redes sociais. Veja:

JD1 Notícias

