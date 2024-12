Energisa alerta para cuidados com o consumo de energia durante férias escolares

Com a chegada do verão e o início das férias escolares, a Energisa alerta para a necessidade de cuidados especiais com o consumo de energia elétrica.

A presença das crianças em casa durante todo o dia e o uso prolongado de aparelhos como ar-condicionado, ventiladores, geladeiras e máquinas de lavar aumentam significativamente o consumo nas residências.

Jonas Ortiz, coordenador comercial da Energisa em Mato Grosso do Sul, destaca que o calor é um fator crucial para o aumento no consumo de energia, principalmente devido ao maior uso de ar-condicionado e outros aparelhos.

Para ajudar a reduzir o impacto na conta de energia, ele sugere algumas medidas práticas de consumo consciente:

Ar-condicionado: mantenha a temperatura em 23ºC e sempre feche janelas e portas enquanto o equipamento estiver ligado. Limpe os filtros com frequência para garantir maior eficiência.

Ventiladores: não deixe funcionando em ambientes vazios, pois eles não resfriam o ar e acabam desperdiçando energia.

Geladeiras e freezers: mantenha-os longe de fontes de calor, como fogões, e regule o termostato corretamente. Evite abrir a geladeira com frequência e não guarde alimentos quentes.

Iluminação: aproveite a luz natural ao máximo e use lâmpadas LED, que consomem menos energia.

Aparelhos em stand-by: desligue-os completamente nas tomadas, evitando o desperdício de energia.

Ferro de passar roupa: passe apenas o essencial e aproveite o clima quente para secar as roupas de maneira mais econômica.

Chuveiro: opte pela posição "verão" para economizar energia e água durante o banho.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também