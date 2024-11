Festival Bar em Bar MS segue até 30 de novembro e público pode votar; entenda

O festival gastronômico Bar em Bar começou na última quinta-feira (31). O evento conta com mais de 100 estabelecimentos participantes e 150 pratos inscritos nas categorias hambúrguer, comida de boteco e restaurante.

Além de Campo Grande, o Festival Bar em Bar acontece em Bonito, Dourados, Ponta Porã, Três Lagoas e Bataguassu. Nesta edição, o Bar em Bar conta com os patrocínios do Sebrae, Friboi, Sicredi, Conect, Bunker e Panan, além do apoio do Sindha MS e Senac MS.

Público Participa!

Após experimentar os pratos inscritos no festival, o público pode votar no preferido acessando o site. É permitido apenas um voto por CPF por categoria e no final, os três primeiros ganhadores das categorias receberão uma premiação.

O resultado dos ganhadores das três categorias será divulgado no dia 5 de dezembro.

