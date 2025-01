JD1TV: Jaguatirica é flagrada passeando por balneário de Bonito

Visitinha básica! Uma Jaguatirica macho resolveu passear pelo Balneário Estrela do Formoso, em Bonito, no interior de Mato Grosso do Sul, na manhã dessa terça-feira (21).

O momento foi descrito como "impressionante", já que não é todo dia que 'se dá de cara' com um felino desses por aí.

Nas imagens enviadas para o JD1, é possível ver o animal caminhando tranquilamente pelo local. Assista:

Your browser does not support HTML5 video.

JD1 Notícias

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp. Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no IOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também