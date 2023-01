Joga y joga: Gabriel pede que Bruna vete brother da Prova do Líder no BBB23

Embora as coisas não estejam totalmente boas entre Bruna Griphao e Gabriel Tavares, o brother tem tentado usar a relação com a atriz para se livrar de uma indicação no próximo paredão no BBB23. Em conversa com a sister nesta quarta-feira (25), ele pediu que ela vetasse uma pessoa da Prova do Líder para ajudá-lo.

“Você vetando o cowboy (Gustavo), eu ainda acho chance para respirar. Eu só não posso ir pelo líder, porque ainda tenho chances de fazer o bate e volta”, sugeriu o participante. Na conversa, ela adiantou que está pensando no que será melhor para ela e o brother reagiu: “Eu não vou ficar colocando ‘minhoca’ na sua cabeça também”.

Em outro momento, Gabriel também aproveitou uma conversa com Bruna para tentar se garantir na prova de quinta-feira (26). Ele afirmou que Larissa fará o que tiver que fazer, mas gostaria que ela não o vetasse.

“Não acho que [ela] vai [vetar você]. Quer dizer, a gente vai pensar na gente, quem é ameaça para a gente. Então, provavelmente, Lari vai querer vetar a Key, porque acho que é quem indicaria a Lari. Vai ser nisso que ela vai pensar”, explicou Bruna.

A sister lembrou ainda que, mesmo que sigam como um grupo, acredita que agora ninguém dará o anjo para Gabriel caso ganhe o poder de imunizar alguém.

