Peças a partir de R$ 5: Feirão da AACC acontece nesta semana na Capital

Nos dias 4 e 5 de setembro, a AACC (Associação dos Amigos das Crianças com Câncer) faz o Feirão do Cincão, um evento para quem deseja economizar e, ao mesmo tempo, apoiar a causa. No auditório da instituição, estarão disponíveis milhares de itens, incluindo roupas, calçados, acessórios, brinquedos, livros e artigos para casa, todos em bom estado de conservação e vendidos por apenas R$ 5 cada.

Além das ofertas no Feirão, os visitantes poderão aproveitar descontos exclusivos no Bazar e Brechó fixos da AACC/MS. Durante o evento, ao comprar três ou mais peças, será concedido um desconto de 40% sobre o valor total, permitindo que os participantes adquiram peças de marcas renomadas a preços ainda mais acessíveis.

O Feirão do Cincão será realizado na sede da AACC/MS, localizada na Av. Ernesto Geisel, 3475, das 8h às 17h, sem intervalo para almoço, garantindo comodidade a todos os que comparecerem. A arrecadação será destinada às despesas mensais da instituição, que somam aproximadamente R$ 315 mil, e à reforma da Casa de Apoio da AACC/MS, que oferece suporte integral a crianças e adolescentes em tratamento contra o câncer e suas famílias.

A participação no Feirão do Cincão é uma oportunidade de fazer boas compras e contribuir para o trabalho essencial da AACC/MS. Para mais informações, entre em contato pelo telefone (67) 3322-8000.

